Maroc-Zambie: ce qu’il faut retenir de la conférence de Walid Regragui

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national Walid Regragui a assuré que l’objectif de l’équipe du Maroc lors de son dernier match de la phase de poules de la CAN-2023 face à la Zambie est de « montrer un bon visage et s’emparer des trois points » en jeu afin de finir en tête du groupe.

« Nous avons toujours la même mentalité. Dans cette compétition, il y a toujours des surprises. Ce n’est pas un match facile. La Zambie défendra ses chances pour se qualifier en huitièmes. Peu importe contre qui nous allons jouer (en huitièmes, NDLR), l’important est de finir en tête », a-t-il dit en conférence de presse d’avant-match, mardi au stade Laurent Pokou de San Pedro.

« Nous sommes concentrés pour ramener les trois points. La Zambie n’a rien à perdre et va opter pour l’offensive. Ca sera un match tactique, car même le match nul qualifierait les Zambiens. C’est un bon test avant les huitièmes de finale », a-t-il dit.

« Nous avons été critiqués après le deuxième match face à la RD Congo, mais les joueurs ont fait le travail. Jouer à 14h00 était pénible, on ne pouvait rien attendre des joueurs », a-t-il précisé, ajoutant que face à la Zambie, « nous devons penser aux joueurs qui ont déjà reçu des cartons jaunes. Nous allons réfléchir à cela ».

« On récupère pratiquement tout le monde. On a lâché beaucoup d’énergie lors des deux précédents matches, mais le tournoi est comme ça. Les joueurs sont d’un très haut niveau et peuvent jouer tous les deux ou trois jours », a-t-il expliqué.

« Certes, il y a des joueurs qui méritent du temps du jeu, mais il y a aussi de la concurrence pour tous les postes. On fera les choix nécessaires pour remporter ce match », a-t-il encore dit, faisant savoir que même Noussair Mazraoui, qui se remet d’une blessure, pourra faire partie du groupe face à la Zambie.

De son côté, le capitaine des Lions de l’Atlas, Ghanem Saïss a indiqué que l’objectif de l’équipe nationale est de chercher la première place.

« D’autres équipes ne sont pas encore qualifiées. Il faut jouer le jeu à fond. L’important est de faire un très bon match et finir à la 1è place », a-t-il poursuivi.

Commentant le match nul (1-1) des Lions de l’Atlas face à la RD Congo, il a assuré que ce résultat est bénéfique pour les joueurs.

« C’est mieux de faire match nul à ce stade de la compétition. Cela va nous aider à grandir, d’avancer sur le bon chemin et monter en puissance », a-t-il soutenu.

Le Maroc affrontera la Zambie, mercredi (21h00 GMT+1) pour le compte de la troisième et dernière journée (groupe F) du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football.

Au terme de la deuxième journée, les Lions de l’Atlas occupent la tête de leur groupe avec 4 points, devant la RD Congo et la Zambie (2 pts). La Tanzanie est quatrième avec un seul point.

La sélection nationale assurée, au moins, de terminer parmi les quatre meilleures sélections classées troisièmes au vu des résultats des matches de la 3è journée des groupes A et B, disputés lundi, est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN-2023.

S.L