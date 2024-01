Maroc-Tanzanie: la compo probable des Lions de l’Atlas (CAN 2023)

Les Lions de l’Atlas entament l’aventure africaine ce mercredi en croisant le fer avec la Tanzanie. Lors de la conférence de presse en marge de la rencontre, Walid Regragui a indiqué, concernant l’état de santé des joueurs, que le latéral Noussair Mazraoui va beaucoup mieux, mais il sera indisponible pour le premier match.

« Il n’est pas, non plus, certain pour le 2è ou 3è match, mais nous comptons faire l’affaire sans lui. Ce sont mes choix », a-t-il insisté, relevant que pour le cas d’Amine Adli, qui a vécu une période difficile suite au décès de sa mère, « il est revenu avec une grande motivation. Je le remercie pour son envie ».

Voici la compo probable des Lions de l’Atlas face à la Tanzanie :

Yassine Bounou

Romain Saiss

Nayef Aguerd

Yahya Attiat Allah

Achraf Hakimi

Sofyan Amrabat

Bilal El Khannouss

Amine Harit

Hakim Ziyech

Sofiane Boufal

Youssef En-Nesyri

La sélection marocaine retrouvera son homologue tanzanienne à 18h00 (GMT+1) au stade Laurent Pokou de San Pedro, avant d’affronter la RD Congo, le 21 janvier, puis la Zambie, le 24 du même mois.

H.M.