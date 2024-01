Tarik Tissoudali : « Nous voulons gagner la Coupe pour tous les Marocains du monde »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Tarik Tissoudali a livré ce dimanche une déclaration de presse au site de la fédération royale marocaine de football (FRMF).

« Je me sens bien hamdoulillah, nous sommes tous heureux et concentrés pour faire quelque chose de bien pour notre pays. Il y a tellement de Marocains ici en Côte d’Ivoire. Nous voulons essayer de gagner ce tournoi pour tous les Marocains du monde », souligne Tarik Tissoudali.

Le premier match de l’équipe nationale du Maroc l’opposera mercredi prochain à la Tanzanie. Coup d’envoi de la rencontre à 18h00 (heure marocaine).

Tarik Tissoudali

🎙

"My feeling is good. Hamdoulillah, we are all happy, we're all concentrate and hungry to do something nice for the country, for Morocco, and we're all motivated. About the fans, I see already so many Moroccans here in Ivory Coast..Big respect and love for all… pic.twitter.com/HwuW4h9Bgc

— Mountakhab.net (@Mountakhabma) January 15, 2024