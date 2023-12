Liga: les enregistrements de la VAR dévoilés après les matchs

La Liga et la fédération royale espagnole de football (RFEF) ont annoncé qu’elles allaient « publier les images et le son des conversations entre l’arbitre sur le terrain et l’arbitre VAR » après chaque journée de compétition.

Les deux instances précisent dans un communiqué que le procédé sera utilisé pour la première fois lors des demi-finales de la Supercoupe d’Espagne à Ryad, les 10 et 11 janvier, et pour la finale du 14 janvier,

Les images et sons seront diffusés à l’issue de chaque journée « par l’intermédiaire des opérateurs officiels des compétitions » et concerneront les phases de jeu « revisionnées sur le moniteur situé sur le terrain », souligne-t-on, notant que l’objectif est « de favoriser une meilleure compréhension des décisions arbitrales ».

Cette nouvelle mesure concernera les championnats d’Espagne à compter de la 20e journée en Liga et de la 22e journée en D2, « soit du 12 au 15 janvier ».

