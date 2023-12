Mondialito: Haaland forfait pour la demi-finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Norvégien Erling Haaland, touché à un pied, est forfait pour la demi-finale du Mondial des clubs de football, que Manchester City dispute ce mardi face à l’équipe japonaise des Urawa Red Diamonds, à Jeddah (Arabie saoudite).

L’attaquant a manqué les deux derniers matches du champion d’Angleterre, vainqueur sortant de la Ligue des champions.

Le Belge Kevin De Bruyne, de retour de blessure aux ischio-jambiers et qui a repris l’entraînement lundi, ne figure pas non plus dans le groupe des Citizens, pas plus que son compatriote Jeremy Doku, lui aussi blessé.

C’est Phil Foden qui devrait débuter au poste d’avant-centre.

Le vainqueur du match entre City et Urawa rencontrera en finale, vendredi, le club brésilien de Fluminense qui a battu 2 à 0 les Égyptiens d’Al-Ahly, lundi à Jeddah.

S.L.