Lions de l’Atlas : ces mondialistes qui risquent de rater la CAN

Il est (très) possible qu’un certain nombre de joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022 soient absents de la prochaine liste des Lions de l’Atlas pour la CAN 2023.

Parmi les noms les plus marquants qui ont assisté à la Coupe du monde et qui ont de fortes chances d’être exclus et donc absents de la CAN, on retrouve l’attaquant de l’Ittihad Jeddah, Abderrazak Hamdallah mais également le trio de défense Badr Banoun, Jawad El Yamiq et Achraf Dari.

Même constat pour le milieu offensif de Burnley et Ilias Chair (Queens Park Rangers) ainsi que Walid Chedira (Frosinone). Pour sa part, Zakaria Aboukhlal est déjà forfait pour la CAN en raison de sa grave blessure en début de saison.

Enfin, les doutes persistent sur la participation de Selim Amellah (de retour de blessure), Noussair Mazraoui et Soufiane Boufal, ainsi que celle de Abdelhamid Sabiri. Rappelons enfin que la liste officielle des joueurs convoqués pour la CAN sera dévoilée par le sélectionneur national Walid Regragui dans quelques jours.