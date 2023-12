Le Maroc, grand favori de la CAN ? Walid Regragui répond

Invité à une émission sur Canal+Afrique, le sélectionneur national Walid Regragui élu entraîneur africain de l’année 2023 a été questionné par le journaliste franco-algérien Walid Djellit sur les possibilités de sacre des Lions de l’Atlas lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations prévue à partir du 13 janvier prochain en Côte d’Ivoire.

Walid Regragui a répondu ainsi : « Sur le papier, il y a au moins dix favoris et on est parmi eux. Mais le favori ultime, dire que le Maroc dans une CAN en Afrique Sub-saharienne, là où on n’a jamais excellé, nous les pays maghrébins avec justement cet après coupe du monde, plusieurs nations rêvent de nous taper. On l’a vu sur les derniers matchs, ça va être compliqué pour nous », a indiqué Walid Regragui.