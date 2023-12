Javier Tebas réélu président de LaLiga

Par LeSiteinfo avec MAP

La Commission électorale de LaLiga, instance dirigeante du football professionnel en Espagne, a proclamé, mardi, Javier Tebas président de LaLiga jusqu’en 2027.

Tebas, unique candidat à sa succession, entamera donc son quatrième mandat consécutif à la tête de l’association patronale espagnole.

« Après avoir examiné la candidature présentée par Javier Tebas Medrano, et vérifié qu’elle a été présentée en temps et en forme et qu’elle respecte les préceptes statutaires et réglementaires applicables à cet effet, et en l’absence d’autres candidatures, la Commission proclame Javier Tebas Medrano président de LaLiga », a indiqué la Commission électorale dans un communiqué.

Tebas, 61 ans, entamera ainsi son quatrième mandat en tant que président de LaLiga, poste qu’il a occupé en 2013. Il était également le seul candidat aux élections de 2016 et 2019.

Seul Antonio Baró, également ancien président du RCD Espanyol, a occupé ce poste plus longtemps que Tebas, 17 ans, soit depuis son arrivée à la présidence de LaLiga en 1984 jusqu’à sa mort en 2001.

S.L.