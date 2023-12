Mondial 2026: Macron milite pour une finale au Maroc (Journal espagnol)  

Emmanuel Macron ferait pression sur la FIFA afin que la finale du Mondial 2030, prévu au Maroc, en Espagne et au Portugal, ait lieu dans le Royaume.

Selon le site espagnol «El Debate», le président français entretient de bonnes relations avec les responsables de l’instance mondiale et milite pour une finale au Maroc. «Pour Macron, l’Afrique mérite cet honneur, d’autant plus que le Royaume n’a jamais eu la chance d’organiser la Coupe du monde, contrairement à l’Espagne qui l’avait accueillie en 1982», indique le média.

Et d’ajouter que le président a pris cette initiative dans le but de réchauffer les relations entre le Maroc et la France, estimant que le nouveau stade de Benslimane, dont la capacité d’accueil est de 113.000, est capable d’accueillir la finale.

Le média rappelle, de son côté, que le stade Santiago Bernabeu, avec ses 80.000 places, est le plus apte à accueillir la finale. «Le Maroc et le Portugal ne détiennent pas de stades avec une telle capacité d’accueil», assure-t-on.

En parallèle, «El Debate» a mis l’accent sur les bonnes relations du Maroc et la FIFA, en plus des nombreuses fois où le Royaume s’est porté candidat, en vain, pour l’organisation de la Coupe du monde.

