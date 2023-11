Classement ATP: Djokovic en tête pour la 400e semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

Vainqueur dimanche de son septième Masters, le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial pour la 400e semaine, a accru son avance sur son dauphin, l’Espagnol Carlos Alcaraz, au classement ATP publié lundi qui n’a pas connu de changements dans le Top 20.

Djokovic termine pour la huitième fois de sa carrière à la première place de la hiérarchie mondiale en fin d’année. L’Américain Pete Sampras et le Suisse Roger Federer y sont parvenus respectivement à six et cinq reprises.

Classement ATP publié lundi:

1. Novak Djokovic (SRB) 11245 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8855

3. Daniil Medvedev (RUS) 7600

4. Jannik Sinner (ITA) 6490

5. Andrey Rublev (RUS) 4805

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4235

7. Alexander Zverev (GER) 3985

8. Holger Rune (DEN) 3660

9. Hubert Hurkacz (POL) 3245

10. Taylor Fritz (USA) 3100

11. Casper Ruud (NOR) 2825

12. Alex De Minaur (AUS) 2740

13. Tommy Paul (USA) 2665

14. Grigor Dimitrov (BUL) 2570

15. Karen Khachanov (RUS) 2520

16. Frances Tiafoe (USA) 2310

17. Ben Shelton (USA) 2145

18. Cameron Norrie (GBR) 1940

19. Nicolas Jarry (CHI) 1810

20. Ugo Humbert (FRA) 1765

…

22. Adrian Mannarino (FRA) 1755

36. Arthur Fils (FRA) 1162

66. Luca Van Assche (FRA) 796

73. Benjamin Bonzi (FRA) 738 (+3)

74. Gaël Monfils (FRA) 737 (+3)

76. Richard Gasquet (FRA) 735 (+3)

82. Alexandre Muller (FRA) 714 (+2)

84. Grégoire Barrère (FRA) 708 (+1)

86. Constant Lestienne (FRA) 699 (+1)

95. Arthur Rinderknech (FRA) 656 (-2)

99. Quentin Halys (FRA) 640 (-3)

