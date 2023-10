Le Maroc veut organiser le Mondial féminin en 2031

Fouzi Lekjaâ a annoncé ce jeudi que le Maroc souhaite accueillir la Coupe du monde féminine en 2031.

Selon le président de la FRMF, le Royaume veut se porter candidat pour organiser ce tournoi mondial. «Le Maroc s’apprête à accueillir la CAN 2025 et le Mondial 2030. On a donc toutes nos chances pour organiser la Coupe du monde féminine», a indiqué Lekjaa.

Rappelons que la Chine et l’Angleterre ont également émis leur souhait d’accueillir le Mondial féminin en 2031.

H.M.