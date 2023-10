Tirage au sort de la CAN 2023: ce qu’en pensent les Marocains ( VIDEO)

Pour de nombreux supporters des Lions de l’Atlas, le tirage au sort du groupe F de la CAN 2023, dont le pays hôte est la Côte d’Ivoire, a été « clément » pour notre sélection nationale.

De ce fait, tous les témoignages recueillis par Le Site info vont dans le même sens, ou presque. Dans ses confrontations du premier tour de cette 34ème édition de la CAN, contre la RD du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie, les moins optimistes des supporters marocains croient dur comme fer que le Maroc sera leader du groupe F.

D’autres, vu les dernières performances des Lions de l’Atlas, dont leur exploit historique à la Coupe du monde Qatar 2022, voient nos joueurs en demi-finales. Au moins, ont-ils souhaité. Cependant, dans leur majorité, les Marocains aspirent à voir nos Lions de l’Atlas remporter, haut la main, le sacre continental.

Un titre qui manque tristement et illogiquement à la sélection nationale depuis le seul, unique et orphelin titre de 1976.

Aussi, tous les espoirs sont mis en Walid Regragui et ses joueurs afin qu’ils réémettent enfin, après de longues décennies de disette et de retard, les pendules footballistiques continentales à l’heure marocaine.

Larbi Alaoui