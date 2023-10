Hachim Mastour sur Instagram : « Je suis triste, je me sens mal »

Hachim Mastour, joueur de l’équipe de l’Ittihad Touarga, a fait partie de son ressenti sur les réseaux sociaux.

L’ancien joueur italien de l’AC Milan a souligné, dans un message posté ce mercredi sur son compte personnel sur Instagram, qu’il essaie toujours de trouver sa juste place, mais qu’il ne l’a jamais trouvée.

« Je suis triste, je ne me sens pas bien. Je suis fatigué de me battre chaque jour pour recevoir des insultes. Je ressens cela depuis des années et en silence j’essaie d’avancer. Je déteste parler de ce que je ressens, mais telle est la situation », a souligné Hachim Mastour.

À noter que Hachim Mastour se lance cette saison dans une nouvelle expérience en Botola, après avoir porté le maillot de la Renaissance Zemamra la saison dernière.