Ligue des champions: l’AS FAR connaît ses adversaires

Par LeSiteinfo avec MAP

Le tirage au sort de la phase finale de la troisième édition de la Ligue des Champions Féminine de la Confédération africaine de football (CAF), qui a eu lieu lundi à Abidjan, en Côte d’Ivoire, a placé le club marocain l’AS FAR dans le groupe B.

Outre l’AS FAR, tenant du titre, ce groupe comprend Ampem Darkoa du Ghana, Huracanes de la Guinée équatoriale et AS Mandé du Mali.

Le club marocain jouera son premier match contre Ampem Darkoa du Ghana avant de croiser Huracanes FC et AS Mandé.

L’autre représentant du Maroc dans cette compétition, en l’occurrence le Sporting Casablanca, il a été logé dans le groupe A aux côtés de l’Athlético Abidjan (Côte d’Ivoire), JKT Queens (Tanzanie) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

Le premier match de Sporting Casablanca sera contre l’Athlético Abidjan.

La Ligue des champions féminine de la CAF, Côte d’Ivoire 2023, se déroulera du 5 au 19 novembre.

La Ligue des Champions Féminine de la CAF est la plus importante compétition continentale de football féminin en Afrique. Elle met aux prises les championnes des six zones de la CAF, le pays hôte et une équipe.

Il s’agit de la troisième édition du tournoi. Les deux éditions précédentes ont eu lieu en Egypte en 2021 et au Maroc en 2022.

S.L.