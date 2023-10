Raja: Mohamed Boudrika en colère contre certains joueurs

Mohamed Boudrika va tenir une réunion avec les joueurs du Raja de Casablanca après le match nul face au Hassania d’Agadir pour le compte de la 5ème journée de la Botola.

Selon une source de Le Site info, le président est en colère contre certains joueurs suite aux déclarations de l’entraîneur Josef Zinnbauer après la rencontre. «Je n’ai pas reconnu mon équipe en première période. Le niveau des joueurs était loin de mes espérances pendant tout le match. La condition physique n’était pas non plus au rendez-vous. En plus, la victoire ne peut être décrochée en l’absence d’efficacité offensive », avait déploré le coach allemand.

Boudrika souhaite instaurer une grande discipline au sein de l’équipe. Mais des altercations entre certains joueurs du Raja, pendant la dernière rencontre, ont provoqué la colère du président. Pourtant, il avait appelé l’équipe, après son élection à la tête du club, à respecter le règlement intérieur pendant les entraînements et les matchs, promettant des sanctions et des amendes à l’encontre des joueurs indisciplinés.

Par ailleurs, on apprend que Mohamed Madih, le directeur sportif du Raja, va se réunir avec Zinnbauer mardi pour revenir sur le dernier nul et se pencher sur les points soulevés par l’entraîneur après la rencontre. Un rapport sera par la suite remis à Boudrika.

H.M.