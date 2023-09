Burnley: masterclass d’Anas Zaroury

Burnley a battu Salford City (D4) sur le score de 4 buts à 0, mardi pour le compte du troisième tour de la coupe de la ligue anglaise, grâce à une prestation hors norme de l’international marocain, Anas Zaroury, auteur de trois passes décisives.

Le club de Premier League a rapidement pris les commandes du match, s’offrant l’ouverture du score dès la 11e minute sur une tête de Sander Berge, qui a repris un corner de Zaroury.

Moins de dix minutes plus tard, le Lion de l’Atlas est revenu à large, délivrant une passe en profondeur à Jacob Bruun Larsen qui a réussi à tromper la vigilance du gardien (20e). Les Clarets ont poursuivi sur leur lancée, réussissant à inscrire un troisième but avant la demi-heure de jeu via Dara O’Shea.

En seconde période, les hommes de Vincent Kompany ont géré leur avance confortable jusqu’à la 81e minute où Wilson Odobert, idéalement servi par Zaroury, a définitivement scellé l’issue de la rencontre (4-0).

Le tirage au sort du quatrième tour de la Coupe de la ligue aura lieu mercredi, à l’issue de la dernière rencontre du tour actuel entre Newcastle et Manchester City.

S.L.