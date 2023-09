Okan Buruk, coach de Galatasaray : « Ziyech s’est rapidement intégré »

L’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, a exprimé sa satisfaction quant à la performance fournie par la pépite marocaine, Hakim Ziyech après la victoire ce samedi en championnat contre Basaksehir.

Dans une déclaration aux médias, Buruk a parlé de tout l’apport offensif de Hakim Ziyech dans l’effectif : « Ziyech a montré plusieurs choses positives lors de ses premières apparitions. C’est un véritable atout pour nous»

Il a ajouté que Ziyech a pu montrer tout son potentiel et son talent en s’adaptant et en s’intégrant rapidement dans le groupe : « Nous avons vu comment il a pu former un merveilleux duo avec Davinson Sanchez ».

Pour rappel, Ziyech a réussi à marquer ce week-end son premier but avec Galatasaray, lors du match qui a tourné à la faveur de son équipe (2-1).