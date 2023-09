Achraf Hakimi encensé par Luis Enrique

Nommé homme du match, Achraf Hakimi a livré une prestation exceptionnelle mardi face à Dortmund au Parc des Princes pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions.

Après la victoire des Parisiens (2-0), Luis Enrique a encensé le Marocain. « C’est un grand joueur qui apporte une énergie unique. Il a des choses à améliorer et on va l’aider. C’est un plaisir d’avoir un joueur avec cette qualité, de le voir évoluer, qui fait tant d’efforts. Il apparaît dans toutes les zones importantes et possède toutes les caractéristiques. Son but est magnifique », a indiqué l’entraîneur espagnol.

Rappelons que le défenseur marocain a inscrit le deuxième but des Parisiens à la 58ème minute sur une belle passe de Vitinha dans la surface de préparation des Allemands.

Après un une-deux avec le Portugais, le Lion de l’Atlas d’un magnifique crochet du pied droit, élimine aisément Mats Hummels, avant de tromper Gregor Kobel, d’un incroyable extérieur du pied droit. Achraf Hakimi marque ainsi son 5ème but en 38 rencontres de Ligue des champions.

Les locaux, qui ont dominé le match de bout en bout en créant beaucoup d’occasions, ont ouvert le score par le biais de leur star Kylian Mbappé sur penalty, peu après le début de la deuxième mi-temps (49e).

H.M.