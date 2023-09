LdC: revivez la belle prestation du Barça face à Anvers (VIDEO)

Le FC Barcelone a marqué mardi soir une belle entrée en lice en Ligue des Champions à domicile en dominant les Belges d’Anvers (5-0).

Avec un doublé de Joao Felix (11e, 66e) et des buts de Lewandowski (19e), Bataille (22e, csc) et Gavi (54e), le Club blaugrana prend la première place du groupe H où figurent aussi Porto et Donetsk.

Après deux éliminations consécutives dès la phase de groupes, les Blaugrana reviennent ainsi en force dès la première journée de Ligue des champions, renouant ainsi avec son glorieux passé européen.

Dans l’autre match du Groupe H, FC Porto a dominé Shakhtar Donetsk sur le score de (1-3).

S.L.