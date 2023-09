Riyad Mahrez se marie pour la deuxième fois avec un mannequin britannique (PHOTOS)

Riyad Mahrez, capitaine d’équipe de la sélection algérienne et Taylor Ward, mannequin britannique, se sont mariés pour la seconde fois ce jeudi à Londres. Selon le site anglais « The Sun », la cérémonie a eu lieu dans le luxueux hôtel « The Londoner », en présence des amis et des familles des deux tourtereaux.

La même source indique qu’un troisième mariage est prévu dans les mois à venir. Le premier mariage a eu lieu en janvier 2022. Mahrez et Taylor ont une fille appelée Mila et âgée de 1 an et 2 mois.

Pour rappel, Riyad Mahrez est né d’une mère marocaine et d’un père algérien. L’actuel joueur d’Al Hilal a opté en fin de compte pour l’Algérie avec qui il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Le lendemain du mariage, Mahrez a rejoint Constantine pour prendre part aux deux prochains matchs des Fennecs face à la Tanzanie, ce jeudi, et contre le Sénégal mardi prochain en amical.