Premier League : Guardiola manquera deux matches pour cette raison

Par LeSiteinfo avec MAP

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, va manquer les deux prochains matches de Premier League de son équipe, après avoir subi une opération du dos, ont indiqué mardi les Citizens. Guardiola, 52 ans, souffrait d’une douleur dorsale « sévère », selon un communiqué du champion d’Angleterre en titre, et s’est rendu à Barcelone pour une opération « urgente » mais « mineure ».

Dimanche, City se rendra à Sheffield United, avant d’accueillir Fulham le 2 septembre à l’Etihad Stadium. Guardiola devrait reprendre ses fonctions après la pause internationale.

Le manager adjoint Juanma Lillo prendra en charge l’entraînement de l’équipe première et dirigera les matches depuis le banc de touche en l’absence du technicien espagnol. Le club anglais a assuré que l’opération avait été un « succès » et que l’entraîneur allait « se rétablir et se rééduquer à Barcelone ». City est deuxième de la Premier League en ce début de saison, ex aequo avec le leader Brighton, après avoir battu Burnley et Newcastle lors de ses deux premiers matches.