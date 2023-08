MLS: les prix des billets grimpent après l’arrivée de Messi

Par LeSiteinfo avec MAP

La star argentine Lionel Messi ne cesse de faire grimper les prix des billets depuis son arrivée au championnat nord-américain de football (MLS).

Un nouveau record vient d’être franchi avec des tickets à 10.000 dollars pour le prochain match de son équipe Inter Miami face aux Red Bulls de New York. Le prix le moins cher pour un billet sur le site Ticketmaster vendredi matin est de 496 $ et peut atteindre jusqu’à 10 000 dollars, rapporte l’agence Bloomberg. Messi et son équipe affrontent les New York Red Bulls à Harrison, New Jersey, le 26 août.

Par contraste, les billets pour le match des Red Bulls contre DC United ce dimanche se vendent à partir du modeste prix de 10 $.

« Les billets pour l’apparition de Messi dans la région de New York sont même plus élevés que dans son nouvel État d’origine, la Floride. Un billet pour le match à domicile de Miami contre Nashville SC le 30 août variait de 172 $ à 2 000 $ », précise le média américain.

Depuis son arrivée aux Etats-Unis il y a un mois, le champion du monde et septuple Ballon d’or, âgé de 36 ans, multiplie les prestations remarquables avec de nombreux buts et passes décisives.

S.L