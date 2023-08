Mercato : Bounou à Al Hilal, c’est fait !

Le célèbre journaliste italien, spécialiste dans les informations concernant les transferts de joueurs a confirmé ce jeudi matin, l’arrivée du gardien de but marocain Yassine Bounou en Arabie Saoudite.

« Yassine Bono à Al Hilal, c’est parti ! Les documents seront vérifiés ce matin pour le gardien marocain qui rejoint la ligue saoudienne pour un contrat de trois ans. Séville a conclu un forfait de 21 millions d’euros avec Al Hilal mardi dernier. Test médical effectué. Le prochain joueur à signer après Neymar et Bono est : Aleksandar Mitrović ».

Bounou signe donc en Arabie Saoudite alors que beaucoup de sources le voyaient atterrir au Bayern Munich où encore au Real Madrid. Le portier marocain est une pièce maîtresse de l’équipe nationale du Maroc. Il a été un des artisans de l’exploit réalisé par les Lions de l’Atlas en décembre dernier au Qatar.

