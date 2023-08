Inter Miami: Messi de nouveau buteur ! (VIDEO)

Plus rien n’arrête Messi. Dans la nuit de mardi à mercredi, la «Pulga» a inscrit son 9ème but en six matchs avec l’Inter Miami lors de la demi-finale de la Leagues Cup face à Philadelphia Union.

Grâce à une frappe à ras de terre, l’Argentin a surpris le gardien Andre Blake à la 20ème minute, doublant ainsi la mise aux siens. Le club de David Beckham file ainsi en finale après s’être imposé sur le score de 4 à 1 et affrontera Nashville. En cas de victoire, Messi remportera le 43ème titre de sa carrière.

Rappelons que depuis l’arrivée de l’ancien joueur du PSG, Miami a gagné six matchs consécutifs.

H.M.

What can't he do?! 🐐

Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV

— Major League Soccer (@MLS) August 15, 2023