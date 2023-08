Al Ittihad : Hamed Allah ouvre son compteur buts en championnat

Premier match de la saison et premier but de l’international marocain Abderrazak Hamed-Allah au championnat saoudien en compagnie du club d’Al Ittihad. En effet, le joueur a contribué à la victoire des jaunes et noirs face à Al Raed (0-3).

Pour rappel, la saison dernière, Hamed Allah a disputé 26 matchs avec Al Ittihad marquant à 21 reprises et délivrant trois passes décisives.