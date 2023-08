Le célèbre rappeur « Central Cee » arbore le maillot national de Hakim Ziyech

Le célèbre rappeur et auteur compositeur britannique « Central Cee », de son vrai nom Oakley Neil H T Caeser-Su, a enflammé les réseaux sociaux, après une vidéo le montrant se promener à Marbella (Espagne), il y a deux jours, avant son spectacle prévu dans cette ville de la Costa Del Sol.

Accompagné par ses gardes du coprs pendant sa randonnée, « Central Cee » arborait le maillot marocain vert et rouge n°7, portant le nom de notre Hakim Ziyech national. Aussi, de nombres internautes marocains ont-ils tenu à exprimer leur bonheur et leur fierté de cette belle initiative du célèbre rappeur qui n’est, en fait, pas la première du genre dont « Central Cee » a habitué ses fans et followers de par le monde.

En effet, le rappeur avait déjà arboré le deuxième maillot de la sélection nationale marocaine de football, à l’occasion d’un concert datant déjà de plusieurs mois, prouvant ainsi l’amour inconditionnel qu’il porte dans son cœur au Royaume du Maroc.

Larbi Alaoui