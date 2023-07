Elim. Mondial 2026: un adversaire des Lions de l’Atlas risque de se retirer

L’équipe d’Erythrée de football risque de se retirer des phases préliminaires continentales, pour la qualification au Mondial 2026, alors qu’elle fait partie du groupe E où se trouve aussi les Lions de l’Atlas.

A ce propos, le site « Imédias » a relayé les informations des médias érythréens qui ont assuré la possibilité que la sélection de leur pays déclare forfait aux phases éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et ce, malgré le grand honneur du pays de désirer participer à cette grande et importante compétition continentale.

Les mêmes sources ont expliqué que ce possible retrait est la conséquence direct du faible budget de la Fédération d’Erythrée de football, ne permettant point les déplacements de la sélection afin de jouer les rencontres prévues au sein du Groupe E, comprenant en plus du Maroc et de l’Erythrée, les sélections de la Zambie, du Congo et du Niger.

Mais ce problème de budget n’est pas le seul qui pourrait expliquer le probable retrait des « Red Sea boys » (Les Gars de la Mer Rouge). En effet, et c’est vraiment très surprenant, la Fédération d’Erythrée de football craint… la fugue de joueurs lors de leur confrontation avec les Lions de l’Atlas au Maroc!

Aussi, si le forfait de la sélection érythréenne s’avère, le Groupe E ne sera-t-il plus constitué que de 5 équipes nationales au lieu de 6, ont ajouté les mêmes sources.

Larbi Alaoui