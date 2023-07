Revivez la présentation officielle de Lionel Messi à l’Inter Miami (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

La star mondiale du football Lionel Messi a officiellement rejoint l’équipe américaine de l’Inter Miami, a annoncé samedi le club du championnat nord-américain de football (MLS).

Le joueur de 36 ans sera présenté dimanche après-midi au public lors d’une cérémonie organisée par son nouveau club à Fort Lauderdale.

Dans une interview diffusée mardi par une chaîne de télévision argentine, Messi a indiqué qu’il donnerait tout pour son nouveau club, qui vient d’établir un triste record de 10 matchs consécutifs sans victoire après un match nul 2-2 dimanche contre D.C. United.

« Ma mentalité et ma tête ne vont pas changer et je vais essayer, où que je sois, de donner le meilleur de moi-même pour mon nouveau club, et continuer à jouer au plus haut niveau », a déclaré Messi lors de l’émission « Llave a la eternidad ».

Evoquant l’arrivée de sa famille aux États-Unis, il a ajouté : « nous sommes satisfaits de la décision que nous avons prise. Nous sommes préparés et impatients de faire face au nouveau défi, au nouveau changement. »

La légende argentine a passé les deux dernières saisons avec le Paris Saint-Germain, champion de Ligue 1, après avoir quitté Barcelone.

Selon les médias américains, Messi devrait faire ses débuts avec l’Inter Miami le 26 juillet contre l’équipe mexicaine de Cruz Azul.

A l’Inter Miami, Messi sera à nouveau entraîné par son ancien coach au sein de l’Argentine et du FC Barcelone Tata Martino, qui a pris ses fonctions fin juin.

En plus d’avoir reçu sept fois le prestigieux Ballon d’Or du meilleur joueur du monde, Messi a remporté 43 titres dans sa carrière, dont 35 avec le Barça.