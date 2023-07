FC Séville: Yassine Bounou sur le départ, selon Marca

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain, Yassine Bounou, « l’un des meilleurs gardiens de l’histoire » de FC Séville, pourrait quitter cet été le club de la capitale andalouse à la recherche de nouveaux défis, a indiqué, mercredi, le quotidien sportif espagnol « Marca ».

« Après quatre ans et deux Ligues Europa, dont il a été le héros », Bounou est conscient qu’il est le moment idéal pour découvrir d’autres championnats, souligne le journal spécialisé, précisant que des équipes comme le Bayern Munich, Tottenham ou Manchester United suivent de près la situation du portier marocain.

« De nombreux clubs ont fait appel à Bounou depuis sa participation à la Coupe du monde au Qatar », fait savoir la publication, notant que le prix de son éventuel transfert à une autre équipe est estimé à 20 millions d’euros.

« Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de l’histoire du club andalou, Bounou est devenu le premier meilleur portier du championnat espagnol de l’histoire du FC Séville», écrit « Marca ».

« Troisième du prix The Best décerné par la FIFA après une incroyable Coupe du monde, il a atteint son plus haut niveau au cours de ces dernières années», conclut le journal espagnol.

Arrivé en Espagne en 2012 en provenance du Wydad Casablanca, le gardien de but des Lions de l’Atlas a joué pour l’équipe réserve de l’Atlético Madrid et au Real Saragosse, avant de rejoindre Gérone en 2016.

Bounou est sous contrat avec FC Séville jusqu’en 2025.

