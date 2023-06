CAN 2023: sept nouvelles sélections qualifiées

Par LeSiteinfo avec MAP

Sept nouvelles équipes africaines se sont qualifiées à la prochaine Coupe d’Afrique des nations 2023, prévue en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, après leurs matchs de la cinquième journée des éliminatoires.

Il s’agit du Cap-Vert, d’Egypte, de la Guinée Equatoriale, de la Guinée Bissau, du Mali, du Nigeria et de la Zambie.

Ces équipes rejoignent le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Tunisie et l’Algérie, qualifiés avant cette journée et portent à quatorze le nombre d’équipes qui disputeront la CAN 2023.

Vingt-quatre équipes participeront à la compétition. Les dix autres places restantes seront connues au terme de la cinquième journée, mardi prochain, et de la sixième et dernière journée prévue début septembre.

La suite de la cinquième journée opposera les équipes de Burundi – Namibie à 13h GMT (groupe C), Ethiopie –Malawi à 14h (groupe D) et Soudan–Mauritanie à 18h (groupe I)

Le tirage au sort des phases de poules de la CAN 2023 aura lieu le 12 octobre prochain.

S.L.