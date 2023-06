Officiel: Bellingham rejoint le Real Madrid

Le Real Madrid a officialisé, mercredi, l’arrivée du milieu anglais Jude Bellingham qui portera le maillot des Blancs jusqu’en 2029.

« Le Real Madrid C. F. et le Borussia Dortmund se sont mis d’accord sur le transfert du joueur Jude Bellingham, qui est lié à notre club pour les six prochaines saisons », indiquent les merengues dans un communiqué.

Le joueur de 19 ans sera présenté jeudi aux médias lors d’une conférence de presse à la cité sportive du Real Madrid.

« Notre club s’attache les services de l’un des plus grands talents du football mondial, un milieu de terrain qui vient du Borussia Dortmund et qui arrive à Madrid après avoir été élu meilleur joueur de la Bundesliga 2022/23. De plus, à seulement 19 ans, il est déjà titulaire dans l’équipe d’Angleterre », souligne le Real Madrid.

Bellingham rejoint l’équipe de Carlo Ancelotti après trois saisons en Allemagne. Lors de la dernière saison, il a marqué 14 buts toutes compétitions confondues, sa meilleure performance.

Après avoir fait ses débuts en équipe nationale senior en novembre 2020, Bellingham a été sélectionné pour l’Euro 2020 avec l’Angleterre, qui a terminé vice-championne de la compétition. Il a également participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar et a marqué un but.

S.L.