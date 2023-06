Walid Regragui expose le planning des Lions de l’Atlas avant la CAN

Lors de la conférence de presse d’après match Maroc-Cap Vert, le sélectionneur national Walid Regragui a évoqué les prochains rendez-vous préparatifs à la CAN 2023. Le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 a souligné que les Lions de l’Atlas n’affronteront que des équipes africaines d’ici janvier 2023. Après l’Afrique du Sud, le Maroc jouera contre le Libéria avant de participer à un tournoi en Côte d’Ivoire.

Walid Regragui a souligné que le Maroc n’est pas l’unique favori pour la compétition et que les autres nations se prépareront de la meilleure des manières pour les affronter. « Comme j’ai dit, on est favoris mais on n’est pas les seuls, et toutes les équipes vont être bien préparées pour nous, mais c’est de bonne guerre et je ne suis ni surpris, ni inquiet », souligne l’ex-latéral de l’équipe du Maroc.