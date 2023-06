ATP: Nadal n’est plus dans le Top 100

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Serbe Novak Djokovic, fort de son 23e titre en Grand Chelem, retrouve lundi « sa » place de N.1 mondial, pour une 388e semaine, dans un classement ATP où une autre légende du tennis, Rafael Nadal, disparaît du Top 100.

Depuis qu’il est passé professionnel en 2003, « Nole », 36 ans, a occupé la place de meilleur joueur au monde pendant plus de sept années cumulées, battant en février le record, hommes et femmes confondus, détenu par l’Allemande Steffi Graff (377 semaines).

Si Roger Federer et Rafael Nadal ne lui contestent plus le trône, c’est le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz qui lui dispute désormais cette place de numéro un mondial. A ce titre, le Serbe progresse de deux rangs et bénéficie dans le nouveau classement de sa victoire en demi-finale vendredi contre le Murcien, qui retombe à la 2e place, mais aussi de l’élimination précoce de Daniil Medvedev.

A nouveau défait en finale d’un Grand Chelem, comme l’an dernier Porte d’Auteuil, le Norvégien Casper Ruud conserve lui de justesse sa 4e place, avec 40 points d’avance seulement sur le Grec Stefanos Tsitsipas (5e).

Très loin de ces sommets, la dégringolade était prévue mais reste vertigineuse: vainqueur il y a un an de son 22e titre du Grand Chelem, le 14e à Roland-Garros, Rafael Nadal paie son forfait sur blessure et perd 121 places. Le Majorquin est désormais 136e et cette chute est appelée à se poursuivre au regard de la durée de son indisponibilité (plusieurs mois).

. Classement ATP au 12 juin:

1. Novak Djokovic (SRB) 7595 pts (+2)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 7175 (-1)

3. Daniil Medvedev (RUS) 6100 (-1)

4. Casper Ruud (NOR) 4960

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4920

6. Holger Rune (DEN) 4375

7. Andrey Rublev (RUS) 4000

8. Taylor Fritz (USA) 3515

9. Jannik Sinner (ITA) 3300

10. Karen Khachanov (RUS) 3125 (+1)

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2850 (-1)

12. Frances Tiafoe (USA) 2835

13. Cameron Norrie (GBR) 2565

14. Hubert Hurkacz (POL) 2435

15. Borna Coric (CRO) 2430 (+1)

16. Tommy Paul (USA) 2205 (+1)

17. Lorenzo Musetti (ITA) 2095 (+1)

18. Alex De Minaur (AUS) 1905 (+1)

19. Pablo Carreño (ESP) 1730 (+2)

20. Francisco Cerundolo (ARG) 1655 (+3)

…

136. Rafael Nadal (ESP) 445 (-121)

S.L.