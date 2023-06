Maroc Vs Cap-Vert: Walid Regragui explique ses choix

Le sélectionneur national Walid Regragui a affirmé, samedi, que ses joueurs disputeront la rencontre amicale face au Cap-Vert, prévue lundi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, avec le même état d’esprit que lors de leurs précédents matches.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match, tenue au Complexe Mohammed VI de football à Salé, Regragui a indiqué que les joueurs de l’équipe nationale sont fin prêts pour gagner et signer une bonne prestation sur les plans technique et physique, et ce afin de maintenir la dynamique des bons résultats réalisés depuis la Coupe du monde au Qatar.

Le sélectionneur national a estimé que cette rencontre ne sera pas facile, étant donné que le Cap-Vert est une bonne équipe qui dispose de joueurs expérimentés évoluant dans plusieurs clubs européens, rappelant que l’équipe du Maroc avait déjà fait match nul avec son homologue capverdienne lors d’une précédente confrontation.

« Nous respectons toutes les équipes et nous allons garder le même niveau mental et physique pour continuer à décrocher les victoires », a-t-il ajouté.

Regragui a souligné l’importance de ce match pour la sélection nationale, qui fait partie désormais des meilleures équipes africaines, au vu de ses derniers résultats, notamment l’exploit historique réalisé au Mondial qatari.

Il a, ainsi, estimé que le Maroc est l’un des principaux favoris pour remporter la prochaine Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire, assurant qu’il va œuvrer à former un effectif solide, capable de relever le défi de s’adjuger le sacre continental.

Se félicitant du niveau actuel des sélections africaines, Regragui a fait savoir qu’il va compter lors de la rencontre face au Cap-Vert sur la même équipe qui a disputé le Mondial et le match amical contre le Brésil, tout en faisant appel à d’autres joueurs qui ont été convoqués pour pallier des blessures comme celle d’Ounahi et d’Amallah.

Et d’ajouter que la porte reste ouverte à tout joueur susceptible de donner une valeur ajoutée à l’équipe nationale.

Commentant les récentes prestations des membres de l’équipe nationale évoluant dans les championnats européens, Regragui s’est dit heureux de voir plusieurs de ses joueurs remporter des trophées avec leurs équipes.

Les performances remarquables des joueurs marocains dans les plus grandes compétitions européennes sont le fruit de la stratégie de l’Académie Mohammed VI de football, inaugurée en 2010 par SM le Roi Mohammed VI, a-t-il noté, soulignant que plusieurs joueurs qui brillent actuellement dans les clubs européens ont été formés dans cette Académie, et sont aujourd’hui un modèle à suivre pour les jeunes joueurs.

Le match amical face au Cap-Vert s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Lions de l’Atlas pour la confrontation officielle face à l’Afrique du Sud le 17 juin à Johannesburg pour le compte des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire-2023.

Le sélectionneur national Walid Regragui a fait appel à vingt-huit joueurs pour disputer ces deux échéances.

Ci-après la liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but :

Yassine Bounou

Munir El Kajoui

El Mehdi Benabid

Youssef El Motie

Défenseurs :

Achraf Hakimi

Nayef Aguerd

Ghanem Saiss

Noussair Mazraoui

Ismail Kandouss

Achraf Dari

Jawad El Yamiq

Abdelkabir Abqar

Fahd Moufi

Adam Masina

Milieux de terrain:

Oussama Idrissi

Sofyan Amrabat

Abdelhamid Sabiri

Youssef Maleh

Imran Louza

Hakim Ziyech

Ilias Chair

Sofiane Boufal

Attaquants:

Zakaria Aboukhlal

Youssef En-Nesyri

Anas Zaroury

Walid Cheddira

Abderrazak Hamdallah

Tarik Tissoudali