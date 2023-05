RCA : les mots de Boudrika aux joueurs lors de leur premiére rencontre (VIDEO)

Le président du Raja Casablanca, Mohamed Boudrika, a prononcé lundi un discours fort devant les joueurs à l’académie des Verts à Bouskoura. Lors de son discours, Boudrika a été franc et direct avec les joueurs en leur demandant du sérieux et du professionnalisme et de son côté, il tiendra ses engagements en termes de salaires et primes.

Lors de cette rencontre, Boudrika souligne que le classement du Raja et la situation actuelle du club n’honore pas l’histoire et la grandeur de l’équipe.

Le président du Raja a appelé tous les joueurs à donner tout ce qu’ils ont et à travailler très dur, indiquant que les matches restants détermineront les joueurs qui resteront et les autres qui quitteront le Raja cet été.

Il est à noter que le Raja disputera un match amical le week-end prochain face à l’Olympique de Khouribga pour préparer dans les meilleures conditions les prochaines échéances (demi-finale de la Coupe du Trône et participation au championnat arabe).