Serie A: la Juventus écope d’une lourde amende

Par LeSiteinfo avec MAP

La Juventus Turin a échappé mardi à un retrait de points supplémentaires en championnat mais a écopé d’une forte amende pour avoir réglé des salaires de joueurs en différé, selon la Fédération italienne de football (FIGC).

L’accord sollicité par la Juve et accepté mardi par le Tribunal de la FIGC met un point final à l’ensemble des procédures devant la justice sportive visant le club turinois, qui écope d’une amende de plus de 700.000 euros dans cette affaire dite de « manoeuvres salariales » et reste pénalisé d’un retrait de dix points en championnat pour des fraudes comptables lors de transferts de joueurs, fait savoir la fédération.

La Juve renonce, en effet, à tous les recours possibles dans les deux affaires en vertu de cet accord, selon la même source.

S’agissant de l’affaire des salaires, la justice sportive a infligé une amende de 718.240 euros à la Juventus et des amendes à sept ex-responsables du club allant de 10.000 à 47.000 euros.

L’ex-président de la Juve, Andrea Agnelli, a lui demandé un délai supplémentaire pour parvenir à un accord avec le parquet fédéral et ne sera jugé que dans quelques semaines par la Fédération dans ce dossier.

D’après le quotidien La Stampa, le club a accepté cette solution et s’est engagé à ne pas présenter un recours afin d’éviter une éventuelle pénalité avec des retraits de points qui l’aurait potentiellement éloigné encore un peu plus des différents championnats européens.

Le club bianconero et plusieurs ex-dirigeants dont les anciens président Andrea Agnelli, vice-président Pavel Nedved et directeur sportif Fabio Paratici, avaient été renvoyés devant le tribunal fédéral pour le paiement en différé par le club de certains salaires de joueurs.

Il est reproché aux dirigeants turinois d’avoir déposé auprès de la Ligue italienne les accords de non-paiement de quatre mensualités (mars à juin 2020) pour 21 joueurs et l’entraîneur, mais pas les accords privés convenus avec eux pour en régler trois sur quatre plus tard.

S.L.