FC Barcelone : quatre joueurs poussés vers la sortie

Après Alba et Busquets qui ont décidé de quitter le club cet été, le Barça cherche à se séparer de quatre autres joueurs de l’effectif. En effet, l’entraîneur des blaugranas Xavi ne compte plus sur une partie des joueurs et souhaite leur trouver une porte de sortie.

Le journal « AS » indique que Xavi entamera des rencontres avec les joueurs qui ne feront pas dans ses plans la saison prochaine. L’un de ces noms est Ansu Fati, le jeune attaquant de l’équipe, qui, malgré son affirmation de son désir de rester n’a pas réussi à gagner la confiance de Xavi et devra partir.

Ferran Torres est le deuxième nom. Ce dernier a toujours bénéficié de la confiance et du soutien de Xavi, mais sa situation s’est compliquée. Le club cherche à tirer profit de sa vente en obtenant 20 à 25 millions d’euros, même si le Barça payé 55 millions d’euros pour le recruter depuis Manchester City, il y a un an et demi.

Le troisième est l’Ivoirien Frank Kessie. Xavi souligne que son départ ne sera pas par « décision sportive, mais à cause de la crise financière du club ». Le quatrième est Pablo Torre. « C’est un cas particulier » rapport l’AS, « car l’administration connaît bien ses capacités. Il ne sera pas vendu définitivement, mais prêté pour jouer plus », indique le quotidien espagnol.