Le Trophée International Mohammed VI de Polo revient pour une 4e édition

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sous l’égide de la Fédération International de Polo (FIP), la Fédération Royale Marocaine de Polo (FRMP) organisera la 4e édition du Trophée International Mohammed VI de Polo du 22 au 27 mai 2023 au Club Polo de la Garde Royale à Rabat et au « PGH La Palmeraie Polo Club » à Assilah.

Pour l’édition 2023, le trophée accueillera 8 équipes venues des 5 continents. Le match d’ouverture et la finale se dérouleront sur le site du Club Polo de la Garde Royale à Souissi Rabat.

Cet événement de grande envergure participera au développement et au rayonnement de cette discipline sportive équestre au Maroc, tant sur le niveau professionnel que sur la pratique amateure, pour in fine faire du Maroc un des leaders de ce sport en Afrique et dans le monde.

Cette approche ambitionne de raffermir l’image et la place du pays sur la scène africaine et internationale au travers d’une organisation inclusive et de référence, visant à positionner le Royaume du Maroc en tant que destination de polo, à développer le tourisme et à créer des opportunités d’avenir pour les joueurs et les amateurs de ce sport.