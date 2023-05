L’expérience et la maturité des joueurs du Wydad Casablanca (WAC) a été derrière leur qualification en finale de la Ligue des Champions d’Afrique, après le match qui les a opposés au club sud-africain Mamelodi Sundowns, samedi au stade Loftus Versfeld de Pretoria, a indiqué l’entraineur des Rouges, Sven Vandenbroeck.

«Les joueurs ont été extraordinaires avec leur mentalité de guerriers», a déclaré M. Vandenbroeck lors de la conférence de presse tenue après ce match qui s’est terminé par un nul (2-2), notant que la qualification en finale est largement méritée.

Les deux équipes n’avaient pas pu se départager (0-0), samedi dernier au Complexe Mohammed V de Casablanca, en demi-finale aller.

«Les joueurs ont été mentalement prêts en se montrant unis derrière le coach et le groupe», a ajouté l’entraineur qui a été nommé à quelques jours seulement de cette demi-finale décisive en remplacement de l’Espagnol Juan Carlos Garrido.

Il a expliqué qu’avec cinq ans d’affilée de demi-finales à la Ligue des champions et de trophées continentaux et locaux, les joueurs du Wydad ont gagné en maturité et se sont habitués à jouer sous pression.

Revenant sur les performances de l’équipe adverse, M. Vandenbroeck a souligné que les joueurs de Mamelodi Sandowns sont très forts sur les plans technique et tactique et ont de grandes chances de gagner des trophées à l’avenir.

Pour sa part, l’entraineur des «Masandawana», Rhulani Mokwena, a signalé que ses protégés ont déployé leurs efforts et se sont montrés très engagés tout au long du match, mais l’expérience du Wydad a fait la différence.

Rappelant que Mamelodi Sundowns n’a pas pu se qualifier en demi-finale durant les trois dernières années, il s’est dit confiant que son équipe reviendra encore plus forte à cette compétition durant la prochaine saison.

En finale, le WAC croisera le fer contre les Égyptiens d’Al Ahly qui se sont qualifiés en battant l’Espérance sportive de Tunis sur le large score de 3 buts à 0.

Les Rouges se sont hissés au dernier carré de la Ligue des Champions d’Afrique, en battant le club tanzanien de Simba par 4 tirs au buts à 3 en quart de finale retour (temps réglementaire 1-0, aller : 1-0), tandis que les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns se sont qualifiés aux dépens des Algériens de CR Belouizdad.

Tenant du titre de la Ligue des champions d’Afrique, le WAC est le seul club marocain rescapé dans les compétitions africaines, après les éliminations du Raja (Ligue des Champions) et de l’AS FAR (Coupe de la CAF).