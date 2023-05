Deux géants turcs sur les traces de Hakim Ziyech

Hakim Ziyech intéresse Besiktas et Fenerbahçe. Les deux géants turcs suivaient de près le Lion de l’Atlas et souhaitent s’attacher ses services lors du prochain mercato estival. Ces clubs rejoignent ainsi les formations cherchant à recruter le Marocain qui n’a plus de choix que de quitter Chelsea.

En manque de temps de jeu malgré l’arrivée de Franck Lampard, Ziyech s’apprête en effet à quitter les Blues dès cet été.

L’hiver dernier, le Marocain était vraiment très proche de rejoindre le PSG et s’était même rendue à Paris, à quelques heures de la fin du mercato, dans l’attente d’un accord. Sauf que Chelsea n’aurait pas envoyé les bons papiers à temps pour homologuer l’opération auprès de la LFP. Chelsea aurait envoyé plusieurs fois de mauvais documents, et en retard.

Aujourd’hui, plusieurs clubs sont intéressés par les services de Hakim Ziyech comme l’AS Rome, Tottenham ou encore Napoli.

