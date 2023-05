Mercato : Messi se rapproche de l’Arabie Saoudite

C’est l’information du jour. Lionel Messi serait proche de rejoindre le championnat saoudien la saison prochaine et plus précisément le club d’Al Hilal, finaliste de la récente coupe du monde des clubs. En fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, le lutin argentin pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo la saison prochaine.

L’AFP a souligné ce mardi qu’une source saoudienne proche du dossier a confié que l’affaire est « conclue » et que l’argentin percevra un énorme contrat dans le royaume du Golfe. En effet, Messi toucherait entre 500 et 600 millions d’euros par an, soit plus du double de ce que touche Cristiano Ronaldo actuellement avec le club d’Al Nassr.