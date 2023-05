Real Madrid: Karim Benzema continue d’écrire l’histoire

Karim Benzema continue d’enrichir sa légende au Real Madrid. Après avoir remporté, samedi soir, la Coupe du Roi d’Espagne contre Osasuna au stade de La Cartuja à Séville, le capitaine des Merengues a désormais remporté 25 titres et égale Marcelo en tant que joueur madrilène ayant remporté le plus grand nombre de trophées dans l’histoire du club.

L’international français a remporté 5 Ligues des champions, 5 Coupes du monde des clubs, 4 Supercoupes d’Europe, 4 championnats, 3 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d’Espagne.

Le Français atteint ce record lors de sa 14e saison au club madrilène, où il occupe déjà une place dans l’histoire en tant que deuxième meilleur buteur (352), sixième joueur avec le plus grand nombre de matchs (643) et deuxième avec le plus grand nombre de victoires (439).

Benzema, actuel Ballon d’Or, réalise une nouvelle saison spectaculaire et compte déjà 29 buts à son actif.

Le Real Madrid a remporté samedi sa 20ème Coupe du Roi en battant Osasuna sur le score de 2-1.

S.L.