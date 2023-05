Coupe de la CAF: retour sur l’élimination de l’AS FAR (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR a vu son parcours en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) arriver à terme malgré sa victoire sur l’USM Alger par 3 buts à 2 (match aller : 2-0), en quart de finale retour, dimanche au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

Les buts de l’AS FAR ont été inscrits par Oussama Chita contre son propre camp (9e), Borges Monteiro (60e) et Mohamed Rabie Hrimat sur penalty (90+7), alors que Saadi Radouani (12e) et Khaled Bousseliou (78e) ont scoré pour les visiteurs.

