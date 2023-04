Des géants anglais sur les traces d’un Lion de l’Atlas

Des médias anglais ont révélé que Paris Saint-Germain ne comptera plus sur son latéral gauche, l’international marocain Achraf Hakimi, lors du prochain mercato estival.

Et selon le site anglais « teamtalk », le club parisien est prêt à recevoir des offres concernant le transfert de plusieurs de ses grands joueurs, dont le Lion de l’Atlas, l’été prochain.

De même que la direction du PSG a commencé à instaurer une nouvelle stratégie, constituant aux transactions du club pendant la prochaine saison footballistique. Lesquelles transactions seront concentrées sur le recrutement de jeunes talents français, au lieu d’avoir dans les rangs de l’équipe de grands noms de footballeurs internationaux, d’après la même source anglaise.

Cette dernière a également souligné que, vu la nouvelle stratégie qu’adoptera le club parisien, plusieurs équipes de renommée internationale, dont Manchester United et Chelsea FC, entre autres, pensent à présenter des offres de transferts, lors du prochain mercato estival, dans le but de recruter des vedettes actuelles du PSG. Et l’international marocain est parmi ces stars du football évoluant au sein du PSG.

L.A.