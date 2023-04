Hakim Ziyech avoue que sa maman lui parle souvent de mariage

Hakim Ziyech a reconnu que sa mère aborde souvent avec lui la question du mariage, soulignant qu’elle est comme toutes les mères marocaines qui cherchent la stabilité familiale de leurs enfants.

Dans une déclaration au magazine Néerlandais Vogue, Ziyech a ouvert son cœur et a déclaré : « J’appelle ma mère quotidiennement, nous parlons toujours de différents sujets. On parle de sport mais aussi des conversations intimes entre une mère et son fils ».

Sur la question du mariage, Ziyech a déclaré : « Oui, on en parle. Vous savez comment sont les mères marocaines. » Ziyech est revenu au top de sa forme en équipe nationale, contribuant à la participation historique des Lions de l’Atlas au Mondial du Qatar mais sa situation avec Chelsea ne s’arrange. L’international marocain dispose de très peu de temps et son départ de Chelsea n’est qu’une question de temps.