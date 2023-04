Le «coup de maître» d’Achraf Hakimi pour ne pas verser de pension à Hiba Abouk

Achraf Hakimi et Hiba Abouk sont en instance de divorce. Alors que l’actrice espagnole d’origine tunisienne exigeait la moitié des biens du Lion de l’Atlas, le tribunal lui a appris que son futur ex-mari… ne possédait rien !

Selon plusieurs médias espagnols, Hakimi, qui est l’un des joueurs les mieux payés en France avec plus d’un million d’euros par mois, avait enregistré tous ses biens au nom de sa mère. Le défenseur du PSG n’aura donc pas à payer d’indemnité de divorce vu que toute sa fortune appartient à sa mère.

Toutefois, les avocats de Hiba Abouk travaillent avec acharnement afin d’obtenir une bonne pension alimentaire pour les deux enfants du couple, Amine et Naim.

Pour rappel, c’est après un long silence radio que Hiba Abouk est sortie de son mutisme en publiant le communiqué annonçant, d’abord, sa séparation avec Hakim, et commentant pour la première fois l’affaire de viol dont est accusé le Lion de l’Atlas et joueur du PSG, ensuite.

« Le père de mes enfants et moi avions décidé de mettre fin à notre relation conjugale bien longtemps avant la situation que j’ai récemment vécue. Nous avions alors décidé d’un commun accord de ne plus vivre sous le même toit et étions en train d’attendre la fin de la procédure du divorce ».

Hiba Abouk s’est également interrogée : « Qui pouvait imaginer, qu’en sus de la douleur qui survient après une séparation et le fait d’accepter difficilement l’échec d’un projet familial que j’avais nourri de mon corps et de mon âme, je devais aussi affronter cette ignominie ? ».

Ledit communiqué de l’ex-épouse de Hakimi se termine ainsi, avec des sous-entendus de vengeance tacite très clairs : « J’ai eu besoin de beaucoup de temps pour digérer le choc émotionnel, sachant que de toute ma vie, j’ai toujours été, et je le serai toujours, du côté des victimes. C’est pour cela que vu la gravité des accusations, nous ne pouvons que faire confiance à l’action de la justice ».

