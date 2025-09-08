Météo: averses orageuses et rafales de vent ce lundi au Maroc

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 08 septembre 2025:

– Formations brumeuses et nuages bas assez denses sur les côtes et les plaines Nord et Centre.

– Averses orageuses sur l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Nord des provinces Sud et sur les côtes Centre.

– Température minimale de l’ordre de 24/29°c sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 11/17°c sur les reliefs et le Sud de l’Oriental et de 19/25°c partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur le Sud-Est et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.