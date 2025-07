L’actrice Asmaa Khamlichi annonce le décès de sa mère

L’actrice marocaine Asmaa Khamlichi a annoncé, ce dimanche 13 juillet, le décès de sa mère à travers un message émouvant publié sur ses réseaux sociaux. Très affectée par cette perte, elle a partagé sa peine avec ses abonnés, exprimant son amour et sa reconnaissance envers celle qui l’a mise au monde et accompagnée tout au long de sa vie.

Ce message, rapidement relayé, a suscité une vive émotion parmi ses fans et dans le milieu artistique. En ces circonstances douloureuses, de nombreuses personnalités marocaines, issues du monde de la culture, du cinéma, et des médias, ont tenu à lui adresser leurs condoléances et leur soutien.

Asmaa Khamlichi, figure emblématique du cinéma et de la télévision au Maroc, est connue pour sa sensibilité à fleur de peau et son authenticité. Aujourd’hui, c’est en tant que fille endeuillée qu’elle reçoit l’affection de son public, touché par sa douleur.