Visa et Maroc Telecom s’allient pour explorer des opportunités en Afrique

Le Groupe Maroc Telecom et Visa ont signé, mardi à Rabat, un Memorandum d’entente (MoU) pour établir un cadre de collaboration global et explorer des opportunités de coopération au Maroc et dans les filiales africaines du Groupe.

Ce partenariat inédit marque une étape clé dans l’expansion des paiements digitaux et le renforcement de l’inclusion financière sur le continent, indique Maroc Telecom dans un communiqué.

Ledit partenariat débute avec MT Cash, la solution de Mobile Money de Maroc Telecom, qui intégrera les solutions de paiement Visa dans ses portefeuilles numériques, fait savoir le communiqué.

Cette innovation permettra à ses utilisateurs d’effectuer des paiements électroniques sécurisés, des transferts d’argent, des paiements aux commerçants, et bien plus encore.

Un cadre de collaboration global pour l’Afrique

Ce partenariat stratégique vise à élargir l’accès aux services financiers digitaux, à accélérer la transformation numérique du continent et à proposer des solutions de paiement innovantes, adaptées aux besoins des populations sous-bancarisées.

Cet accord s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe Maroc Telecom, axée sur l’innovation et la synergie technologique avec des partenaires nationaux et internationaux.

Cette initiative devrait stimuler l’adoption des paiements mobiles et faciliter l’inclusion financière dans l’ensemble des pays où l’opérateur est présent.

A travers cette coopération, Visa réaffirme sa mission de rendre les paiements numériques accessibles à tous. La signature de ce protocole d’accord avec le Groupe Maroc Telecom ouvre la voie à une nouvelle ère de collaboration en Afrique, avec un impact fort attendu sur l’inclusion financière et l’innovation digitale.

Visa et le Groupe Maroc Telecom réaffirment ainsi leur engagement à accompagner la digitalisation des services financiers et à soutenir la croissance des paiements mobiles en Afrique.