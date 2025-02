Casablanca Run revient pour une 4ᵉ édition inédite (VIDEO)

La ville de Casablanca se prépare à accueillir la quatrième édition de la course « Casablanca Run », un événement visant à promouvoir la santé et un mode de vie actif à travers la pratique du sport, tout en mettant en avant la richesse et la vitalité de la métropole.

L’événement se déroulera sur deux jours, les « 22 et 23 février », sur la promenade de la « Mosquée Hassan II » (Avenue Zerktouni). Il offrira aux participants une variété d’activités sportives, notamment des courses de « 5, 10 et 15 kilomètres », ainsi que des sessions de marche, des entraînements de course, et des séances de fitness sous la supervision de coachs spécialisés.

Par ailleurs, Younes El Iraqi, président de l’association « The City Run », a déclaré à Le Site Info que cette quatrième édition introduit une nouveauté grâce à un partenariat avec « Orange » intitulé « Khoutwat Khir ».

Le concept repose sur une initiative solidaire où « chaque pas équivaut à 1 Mo d’internet » : le total des pas effectués par l’ensemble des participants sera converti en volume de connexion internet, qui sera ensuite offert aux écoles et institutions dans le besoin.

Il a également lancé un appel aux Casablancais à prendre part à cet événement, soulignant l’importance du sport pour la santé et le bien-être, mais aussi comme une occasion unique de « découvrir la ville autrement » et de vivre une « expérience exceptionnelle ».